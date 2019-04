Em 2019 vão poder concorrer ao programa Discover EU todos os jovens nascidos entre 2 de julho de 2000 e 1 de julho de 2001. O prémio é um passe de InterRail.

São cada vez mais os incentivos para que os mais jovens façam InterRail. Foram agora disponibilizados pela União Europeia 16 milhões de euros por ano para garantir a atribuição de passes para esta modalidade gratuitos. Ao todo serão mais de 40 mil jovens europeus com 18 anos que terão acesso a passes gratuitos. No entanto, o grande objetivo da Comissão Europeia é que os passes se tornem gratuitos para todos e que o InterRail possa ser uma experiência ao alcance de todos.



Em 2019 vão poder concorrer ao programa Discover EU todos os jovens nascidos entre 2 de julho de 2000 e 1 de julho de 2001. Os passes vão permitir viajar de comboio em 31 países.



De momento, ainda não é possível oferecer passes gratuitos a todos os jovens europeus, por isso cada país irá receber um número relativo ao número de habitantes que tem.



As condições para concorrer - o próximo concurso abre em maio deste ano - são: ter 18 anos, nacionalidade de um dos Estados-membros da União Europeia. O procedimento é muito simples, basta a inscrição no site da DiscoverEu e ficar à espera de ser um dos contemplados. O custo do InterRail oferecido é de 258, podendo o viajante utilizar o título durante um mês, mas viajar em apenas sete datas.



A técnica da direcção-geral para a Educação, Juventude, Desporto e Cultura da Comissão Europeia, Natascha Sander, disse, sobre o InterRail e esta medida concreta de atribuir passes gratuitos: "É uma grande etapa da vida deles, é o momento em que passam a ter mais responsabilidades e isto é uma prenda por terem chegado à comunidade dos adultos".