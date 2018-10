Os romenos foram chamados a votar num referendo que pode tornar ilegal uma união entre pessoas do mesmo sexo. Activistas dizem que referendo é tentativa de desviar atenções.

A Roménia vota este sábado um referendo com a duração de dois dias à legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Governo é acusado de distrair a opinião pública de escândalos de corrupção que se abateu sobre o mesmo.



A Roménia, ao contrário da grande maioria dos estados-membros da União Europeia proíbe quer o casamento como as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo. No entanto, o referendo propõe uma redefinição constitucional do conceito de casamento para que declare que só a união entre um homem e uma mulher é legal.



Os grupos de defesa dos direitos humanos afirmaram repetidas vezes que o referendo não passa de uma estratégia do governo romeno para esconder o escândalo de corrupção em que Liviu Dragnea, líder do Partido Social-Democrata e ex-membro do Partido Democrata, está envolvido – o líder partidário foi condenado a três anos e meio de prisão por abuso de poder. A sentença do recurso que apresentou é conhecida na segunda-feira.



Os maiores apoiantes desta alteração pertencem à Coligação Pela Família, uma organização conservadora, e contam com o apoio da Igreja Ortodoxa, explica a agência noticiosa Reuters, que lembra ainda que maior parte dos partidos se mostra favorável à aprovação da alteração ao texto da Constituição, num país em que os direitos LGBT continuam a não comover a população.



"Muitos receiam que aquilo que aconteceu noutros países, como a legalização do casamento entre um homem e um animal, possa acontecer aqui", disse esta semana o líder do Partido Social Democrata (PSD, no poder),LiviuDragnea, ao canalRomania TV, segundo aReuters.

Um recuo dos direitos dos casais homossexuais deverá aprofundar ainda mais o clima de desconfiança entre a União Europeia e o Governo romeno, visto em Bruxelas como cada vez mais autoritário. "O plano é óbvio: criar um sentimento anti-europeu na Roménia que Liviu Dragnea possa utilizar quando os dirigentes europeus lhe exigirem que não destrua o sistema judicial, o Estado de Direito e a luta anti-corrupção", disse à Reuters o antigo primeiro-ministro Dacian Ciolos.