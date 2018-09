O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, considerou esta terça-feira possível que não haja acordo sobre o Brexit entre a União Europeia e o Reino Unido até Março de 2019 e admite a necessidade de uma cimeira extraordinária sobre o assunto, em Novembro. Caso ambas as partes não cheguem a um consenso - o no deal -, o Reino Unido vai ter de accionar o plano de emergência que tem procurado e arrisca-se a perder 50 mil milhões de euros."Infelizmente, um cenário de não acordo ainda é bem possível, mas se todos agirmos com responsabilidade, podemos evitar a catástrofe", escreveu Donald Tusk na carta enviada aos chefes de Estado e Governo dos 28 para a reunião informal que decorre quarta e quinta-feira em Salzburgo (Áustria). Esta afirmação surge dias depois depois de May e o negociador chefe do Brexit pela União Europeia dizerem que esperam que um acordo seja feito até ao final de Novembro Uma cimeira extraordinária da UE sobre o Brexit pode ser necessária em Novembro para chegar a um acordo, acrescenta o presidente do Conselho Europeu na uma carta, divulgada esta terça-feira. Ambas as partes queriam chegar a consenso antes da necessidade desta cimeira.Os 28 chefes de Estado e de Governo da UE reúnem-se a partir de quarta-feira em Salzburgo para discutir a fase final das negociações da saída do Reino Unido, incluindo a "possibilidade de convocar outro Conselho Europeu em novembro", escreve Donald Tusk, lembrando que esta saída deve ser finalizada a tempo para o Reino Unido deixar a UE, como planeado, em Março de 2019.O Brexit é o processo que deverá culminar com a saída do Reino Unido - Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte - da União Europeia. A decisão de iniciar o processo da saída da UE foi tomada num referendo vinculativo convocado pelo então primeiro-ministro britânico David Cameron.O referendo foi realizado a 23 de Junho de 2016, quando 51,89% dos votantes votou a favor da saída da União Europeia.A 29 de Março de 2017, o Reino Unido, já com Theresa May a ocupar o nº10 de Downing, a residência oficial do primeiro-ministro inglês, invocou o Artigo 50 do Tratado da União Europeia, um passo inédito na história da UE.Este artigo define que o Reino Unido deve sair da União Europeia até 29 de Março de 2019, às 11 horas locais. É nesta data que terminará o período de negociação, a não ser que seja concedida uma extensão. Isto quer dizer que, no mais tardar, as negociações devem terminar nos próximos 200 dias, a partir desta segunda-feira.