A terceira tentativa de acabar com o governo directo de Madrid sobre a Catalunha falhou, depois do candidato a presidente do Generalitat, Jordi Turull, não ter conseguido ser eleito pela maioria dos deputados catalães.



"Queremos construir um país que respeite as gerações futuras. Propomos restaurar as instituições catalãs e assumor o mandato de 21 de Dezembro", disse Jordi Turull no seu discurso ao parlamento catalão.

O antigo chefe de gabinete de Carles Puigdemont, ex-presidente da Catalunha demitido por Madrid após ter declarado unilateralmente a independência, não agradou ao partido de extrema- esquerda Candidatura de Unidade Popular (CUP) que se absteve.

Mesmo que tivesse sido eleito, Jordi Turull poderia ser impedido de tomar posse, uma vez, que amanhã terá de apresentar-se ao Supremo Tribunal de Justiça espanhol para responder por suspeitas de sedição, relacionadas com a organização do referendo sobre a independência, e poderá ser preso.