Turistas pagam €430 por dois pratos de esparguete e água

Um casal de turistas japoneses foi ao restaurante Antico Caffè di Marte, em Roma, na Itália e pagou 349,80 euros por dois pratos de esparguete envolvido em peixe e uma garrafa de água. Além disso, pagaram mais 80 euros de gorjeta obrigatória. No total, o par teve de pagar quase 430 euros.

"O nosso cardápio é claro, para pagar essa quantia eles não só levaram esparguete, mas também o nosso peixe fresco que o cliente escolhe no balcão", defende o dono do restaurante Giacomo Jin, numa entrevista ao jornal italiano Messaggero.

No site de viagens TripAdvisor, outros turistas – sempre asiáticos – reclamaram da conta deste restaurante. O utilizador Minh Ngoc B publicou um recibo, datado de 27 de agosto deste ano, com o total de 433,40 euros. Neste talão todos os pratos têm o preço ao lado, e em destaque está uma grelhada mista para duas pessoas com o valor de 315 euros e uma gorjeta de 10% igual a 39,40 euros. Mihn afirma que "no menu escrevem 6,5 euros por 100 gramas de peixe misto. Quando nos queixámos do churrasco disseram-nos que o prato de peixe era de 4,8 quilogramas e temos a certeza de que são no máximo dois quilos".

Em Itália, este não é o primeiro caso de recibos exorbitantes a turistas. O último foi num bar perto de San Pietro, no Vaticano – um casal brasileiro pagou 81 euros por dois hambúrgueres e dois cappuccinos. E num bar perto da Piazza San Silvestro, em Roma, dois cafés à mesa custam 11,12 euros.