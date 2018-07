Um grupo de turistas britânicos desencadeou uma onda de indignação em Espanha ao ter tatuado o nome de um deles na testa de um mendigo. O caso aconteceu em Benidorm, em Maio, e afectou Tomek, um sem-abrigo de 34 anos que veio da Polónia até Espanha a pé. O caso só foi divulgado agora pelos media locais.Agora, Tomek tem parte das palavras "Jamie Blake, North Shields, N28" escritas na cabeça: a tatuagem não foi concluída devido às dores insuportáveis sentidas pelo polaco. O homem aceitou ser tatuado em troca de cem euros.Segundo o jornal espanhol ABC, Tomek foi roubado enquanto dormia na praia, antes de fazer a tatuagem. Ficou sem os 17 euros que tinha consigo.Jamie Blake, cujo nome ficou tatuado na testa de Tomek, era o membro do grupo de amigos que celebrava a despedida de solteiro em Benidorm. O atelier de tatuagens que aceitou tatuar Tomek, também está sob críticas.A presidente da Associação de Comerciantes Britânicos de Benidorm, Karen Cowles, denunciou este caso e lamentou que Verão após Verão, os seus compatriotas a horrorizem com os comportamentos que adoptam. Cowles visitou o tatuador e manifestou indignação. Também abordou Tomek e encontra-se agora a angariar dinheiro para pagar a remoção da tatuagem.Jamie Blake assegurou aos media britânicos que não sabia da tatuagem, e que só conheceu a história ao ver as imagens na Internet.