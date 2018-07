As autoridades na capital da ilha, Palma, vão poder punir e controlar o que chamam "turismo de excessos" – especificamente, nudez pública, embriaguez, actos sexuais e comportamento "anti-social". Com esta nova lista de leis e regulamentos, a polícia espanhola espera conseguir encorajar os turistas a agir responsavelmente ou a ter de suportar multas pesadas como consequência.

No final do Verão de 2018, as autoridades de Maiorca esperam ter as medidas todas aprovadas, podendo passar multas no momento e ter mais poder para controlar os locais de entretenimento na ilha.

Pessoas que sejam apanhadas a andar em topless na rua serão multadas até €3500. Os que forem encontrados a realizar actos sexuais em público também serão alvo de multas. Além disto, também será proibido saltar de telhados para piscinas de hotéis e a venda de óxido nitroso (o "gás do riso").

As novas leis irão ainda punir crimes de agressões a turistas que tenham este tipo de comportamento, no sentido de despromover actos de "justiça pelas próprias mãos".

As medidas estão a ser introduzidas no seguimento de um aumento de queixas de moradores e comerciantes locais sobre os "excessos dos turistas".

"Este regulamento não resolverá todos os problemas, mas dará meios para as autoridades conseguirem trabalhar com eles", frisou Angelica Pastor, conselheira de segurança de Palma de Maiorca.

Também o prefeito de Palma, Antoni Noguera, comentou as medidas: "Nós vamos atacar directamente o turismo de excessos. Teremos as ferramentas para evitar que a cidade fique com uma imagem errada". "Vai ajudar-nos a melhorar Palma", concluiu Noguera.