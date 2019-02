Os danos do estrago ainda não foram calculados. A polícia inglesa suspeita que tenham sido feitos com uso de um martelo.

O túmulo de Karl Marx no cemitério Highgate, em Londres, Inglaterra, foi vandalizado por um suspeito ainda desconhecido. A Polícia Metropolitana de Londres foi chamada ao local na segunda-feira e pensa que o dano terá sido feito com um martelo.

Este danificou a placa em mármore do monumento, que foi retirada do túmulo original do filósofo em 1881 e transladada em 1954 para o cemitério em Londres de forma a incorporar o monumento.

As imagens do monumento danificado nas redes sociais, que atrai dezenas de milhares de visitantes todos os anos, mostram que o dano terá sido feito por um martelo que partiu algumas das letras do nome do pensador e a placa de mármore onde estavam inseridas.





Ian Dungavell, o chefe-executivo dos Friends of Highgate Cemetery Trust, condenou o ataque e descreveu-o como "uma ação terrível" e uma "forma particularmente inadequada de comentário político", revelando que o monumento ficará permanentemente lesado.

Como não houve mais ataques a outros túmulos presentes no cemitério, Dungavell acredita que se trata de uma ação deliberada contra Marx. "Não foi escolhido ao acaso", continuou. "Pode-se ver pela fotografia que a pessoa esforçou-se para obliterar o nome de Karl Marx."





"Independentemente do que qualquer pessoa pensa da posição filosófica de Marx, eu penso que é uma coisa pavorosa de se fazer", reforçou o inglês. "Se alguém é radicalmente antimarxista, poderia fazer algo muito melhor para mudar a opinião das pessoas do que destruir um monumento. Isto não irá ganhar nenhuma simpatia pela causa antimarxista", terminou, acrescentando que ainda não foi calculado o valor do dano.

Não é claro quando o incidente ocorreu. O dano foi detetado na segunda-feira de manhã.