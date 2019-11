O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, reagiu aos acontecimentos "chocantes". "Os meus pensamentos estão com as vítimas do incidente. Obrigado à polícia e aos serviços de emergência que estão a responder no local", escreveu no Twitter.

Duas pessoas morreram esta sexta-feira na sequência de um ataque com uma faca. O homem que levou os ataques foi abatido pela polícia Metropolitana de Londres que está a tratar o caso como um incidente terrorista. Pelo menos cinco pessoas foram esfaqueadas, tendo duas morrido e três ficado feridas. No mesmo dia, umas horas depois, três pessoas foram esfaqueadas numa rua em Haia, nos Países Baixos.O ataque ocorreu por volta das 14h00 (mesma hora em Lisboa), quando o homem esfaqueou várias pessoas na Ponte de Londres, um dos principais pontos turísticos da capital inglesa. Depois de ter sido desarmado e manietado por civis na ponte, o suspeito foi abatido pela polícia."A equipa de contraterrorismo está a liderar a investigação, no entanto, devemos manter todas as hipóteses em aberto no que toca à motivação", disse então Neil Bas, responsável de operações da Scotland Yard, em conferência de imprensa ao início da tarde.Duas pessoas morreram e três ficaram feridas, segundo as autoridades, apesar de os jornais britânicos avançarem com 10 esfaqueados. "Assim que possível, divulgaremos mais detalhes", garantiram as autoridades, não avançando o estado de saúde dos feridos.

O presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, lamentou o incidente que lembra estar a ser tratado como um ato terrorista.

Khan demonstrou ainda preocupações para com os feridos, mas não revelou a existência de possíveis mortos. "Nós devemos – e vamos – manter-nos firmes na nossa determinação de nos insurgirmos contra o terror. Aqueles que procuram atacar-nos e dividir-nos nunca irão ter sucesso", escreveu ainda o presidente.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, adiantou estar "a ser informado" e, também através das redes sociais, agradeceu à polícia e aos serviços de emergência pela "resposta imediata".

Em 2017 a Ponte de Londres foi palco de um ataque quando duas pessoas foram mortas num atentado de reivindicado por apoiantes do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), e que prosseguiu em Borough Market, nos arredores, com mais vítimas.

A polícia holandesa deu conta de vários feridos num esfaqueamento em Haia, nos Países Baixos. O suspeito está em fuga.

O incidente aconteceu em Grote Marktstraat, uma das principais zonas comerciais da cidade.Esta rua estava particularmente cheia devido ao evento da Black Friday. O suspeito ainda está em fuga. As autoridades procuram um homem, entre os 45 e 50 anos, que estava vestido com um fato de treino cinzento.Várias ambulâncias ocorreram ao local. Civis afirmam que três pessoas ficaram feridas na sequência do ataque. As autoridades não estão a tratar o caso como se fosse um ataque terrorista, ao contrário do que aconteceu esta sexta-feira em Londres.