Tsipras convoca eleições antecipadas na Grécia depois de derrota

Depois de perder as eleições europeias, o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, decidiu marcar as eleições. A informação é avançada pela Reuters, citando fonte do Syriza.





As sondagens mostravam que o partido perdia nove pontos percentuais face ao seu adversário direto, a Nova Democracia.



O mandato de Tsipras devia terminar em outubro.



Em atualização