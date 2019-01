Um homem atropelou uma jovem que viajava numa trotinete em Zaragoza. O carro virou à direita e a curva foi feita de uma forma tão apertada que entrou na ciclovia onde seguia a rapariga. O episódio aconteceu no final de Setembro do ano passado.

Mercedes García esteve 15 dias com o joelho engessado. O condutor nem parou, revelou ao El Diário. Segundo a mulher, o condutor ia buscar uma mulher nessa mesma rua. Quando parou, a senhora que entrou no carro gritou que os ciclistas e utilizadores de trotinete eram uns "loucos e uns inconscientes".

Como Mercedes fotografou a matrícula, o seguro pagou-lhe as contas do hospital e a marca Xiomi ofereceu-lhe uma nova trotinete, mas o que a mulher queria não era dinheiro. "Deixei bem claro que não queria dinheiro, mas que me pedissem desculpa. Vais de trotinete e as pessoas discutem contigo, olham para ti de lado.