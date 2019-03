Tribunal francês obriga à demolição de castelo de 57 milhões

No entanto, um coletivo de juízes do tribunal de Aix-en-Provence declarou que o castelo em questão foi construído num espaço protegido e sem permissão prévia. O procurador classificou, durante o julgamento, o castelo como um "projeto faraónico, fantasioso, totalmente ilegal e construído de forma ilegal", de acordo com o jornal birtânico The Guardian. O Estado alega que o castelo foi construído de forma que violou as regras de planeamento urbano, bem como as leis de segurança e de proteção ambiental.



Além da condenação em demolir a propriedade construída ilegalmente, o proprietário da mesma vai ter de pagar uma multa de 450 mil euros, com uma agravante de 500 euros por cada dia que a estrutura se mantenha intacta depois do prazo limite.



Diter acordou em demolir todos os edifícios construídos sem permissão e admitiu ter cometido erros, incluindo o aluguer do espaço para produções de filmes e casamentos no valor de 50.000 euros a noite.

Um tribunal condenou o proprietário de um castelo avaliado em 57 milhões de euros a demolir o imobiliário no sul de França por declarar que o mesmo era ilegal. A propriedade deve ser demolida nos próximos 18 meses, declarou o tribunal.O castelo Diter começou a ser construído por cima de uma casa de campo de 200 metros quadrados e totalmente abandonada. A propriedade foi comprada em 2000. Havia inclusivamente comunidades de cobras a morar no terreno onde Patrick Diter começou a construir o seu castelo que conta com uma piscina e inclusivamente um heliporto. Diter adquiriu aquele terreno por não conseguir encontrar uma casa que lhe agradasse a si e à mulher.