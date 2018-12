Dinheiro terá servido para fazer campanha pelo independentismo. O valor avançado pelo Tribunal de Contas é o dobro daquele deduzido da acusação judicial.

O Tribunal de Contas espanhol afirma que o Governo de Carles Puigdemont utilizou mais de oito milhões de euros do erário público para financiar a campanha e a realização do referendo à independência da Catalunha, no ano passado.



Nos resultados da auditoria ao referendo levada a cabo pelo Tribunal de Contas vem expresso que 7,5 milhões de euros terão sido utilizados para "publicitar o indepedentismo" catalão em Espanha. Outro meio milhão de euros terá sido enviado para campanhas nas embaixadas catalães de outros países.



A auditoria foi pedida pelo ministério das Finanças que queria descobrir quais os danos "causados ao erário público" pelos 17 membros do Governo de Puigdemont e pelas associações independentistas Assembleia Nacional Catalã (ANC) e Ómnium Cultural aquando do referendo indepedentista.



O valor de oito milhões é cerca do dobro do valor que tinha sido estimado pelo juiz do Supremo Tribunal que estava encarregue de investigar o processo independentista.



O julgamento dos responsáveis catalães catalães arranca no próximo mês. Sete dos arguidos estão exilados de Espanha enquanto nove deles estão em prisão preventiva.