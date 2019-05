Stefan Gaisbauer, porta-voz da polícia alemã, afirmou que não há indício de outros envolvidos que não as três vítimas, mas que é ainda muito cedo para avançar com qualquer teoria explicativa. Segundo Gaisbauer, os resultados da autópsia devem chegar na terça-feira, 14 de maio.



Segundo o hotel, os corpos foram descobertos depois de, no sábado, um funcionário ter tentado abrir a porta do quarto com três camas. Como de dentro do quarto não responderam, abriram as portas, encontrando os corpos.



O homem foi encontrado morto na cama ao lado da mulher mais velha enquanto a mais nova estava deitada no chão. Foram encontradas duas bestas usadas no quarto e uma terceira dentro de uma mala. Aparentemente, não tinha sido usada.

A polícia alemã está a investigar a descoberta de três corpos que foram encontrados com ferimentos infligidos por uma besta, num hotel da Bavária, este sábado.As autoridades germânicas estão a tentar identificar as relações entre as três vítimas, sendo que uma é um homem de 53 anos e as outras duas são mulheres de 30 e 33 anos. Todos são cidadãos alemães.