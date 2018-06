Mortes foram comunicadas pela Polícia de Transportes de Londres.

Três pessoas morreram atingidas por um comboio no sul de Londres, junto à Loughborough Junction. A notícia foi avançada pela Polícia de Transportes de Londres.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Three people have sadly died after they were struck by a train near to Loughborough Junction in South London. We're working hard to understand how they came to receive their fatal injuries <a href="https://t.co/W7zy3SU1rB">https://t.co/W7zy3SU1rB</a> <a href="https://t.co/q0RrbWs0js">pic.twitter.com/q0RrbWs0js</a></p>— BTP (@BTP) <a href="https://twitter.com/BTP/status/1008643622013677569?ref_src=twsrc%5Etfw">18 de junho de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



"Três pessoas lamentavelmente morreram depois de terem sido atingidas por um comboio perto da Loughborough Junction, em Londres", anunciou a polícia no Twitter. "Estamos a tentar compreender como ficaram com ferimentos fatais."



Agora, as pessoas estão a ser identificadas de modo a informar as famílias. "Estão a decorrer vários inquéritos para estabelecer as circunstâncias de como as pessoas foram parar aos caminhos-de-ferro", lê-se no comunicado da polícia.