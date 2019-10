Cinco mortos em aterragem de emergência na Ucrânia

inco pessoas morreram e três ficaram feridas na sequência de uma aterragem de emergência hoje na cidade ucraniana de Lviv de um avião Na-12 proveniente de Espanha, segundo o serviço de urgência da Ucrânia.

A bordo do avião seguiam oito pessoas, das quais sete eram membros da tripulação, adiantou aquela entidade.

O avião, pertencente à empresa Ukraine Air Alliance, percorreu a rota entre a cidade espanhola de Vigo e Lviv, mas não chegou ao destino devido à falta de combustível, de acordo com o Ministério das Infraestruturas.

A aeronave teve que realizar uma aterragem de emergência a um quilómetro da pista.

An transport Aircraft AN-12 crashed in Lviv city. According to preliminaray information, as a result of the crash, 3 people were killed and 3 others were injured, and the fate of 2 people is unknown.



pic.twitter.com/zQejC7RA1D