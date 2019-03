A Guardia Civil espanhola deteve no passado dia 6 de março três menores de nacionalidade marroquina que violaram uma rapariga de 15 anos em Marina Alta, na província de Alicante, em Espanha. Os factos ocorreram em julho de 2018.

Segundo as fontes da polícia, consultadas pela ABC, a menor de nacionalidade espanhola denunciou a violação no dia 1 de março e cinco dias depois as autoridades procederam às detenções. Um quarto menor foi denunciado pela vítima, mas ainda não foi detido porque se encontra em França.