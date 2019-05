Vítima de nacionalidade norueguesa apresentou queixa às autoridades.

A polícia de Paris está a investigar três bombeiros suspeitos de terem violado em grupo uma mulher na estação de bombeiros.



De acordo com o relatório citado pelo jornal britânico The Guardian, os três homens não estavam de serviço e terão levado três mulheres para o posto de bombeiros em Paris, por volta das 4h da manhã, depois de uma saída na cidade.



Depois uma das mulheres foi até à esquadra apresentar uma queixa por violação em grupo, afirmando que os bombeiros tinham-na levado forçada até ao posto dos bombeiros depois da noite.



Foi lançado um inquérito interno e os três bombeiros foram suspensos, informou o prota-voz dos bombeiros de Paris em declarações ao jornal Le Parisien. "Estas ações não podem ser toleradas. São contra os valores dos bombeiros parisienses que devem ser exemplos. E esse é, felizmente, o caso em maior parte dos nossos bombeiros", continuou o porta-voz acrescentando ainda: "Se as suspeitas de violação foram confirmadas, nós vamos mostrar a maior firmeza".