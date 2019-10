Trabalhistas apoiam eleições antecipadas no Reino Unido

O Partido Trabalhista confirmou esta terça-feira que vai apoiar eleições antecipadas, votando a favor da moção que o primeiro-ministro, Boris Johnson, vai apresentar no Parlamento esta terça-feira."Iremos agora avançar com a campanha mais ambiciosa e radical para uma mudança real que o nosso país alguma vez viu", disse Corbyn, através de comunicado."Eu tenho consistentemente dito que estamos prontos para eleições e que o nosso apoio está sujeito ao Brexit sem acordo deixar de estar em cima da mesa", escreveu Corbyn numa declaração citada pela imprensa britânica."Agora nós ouvimos da União Europeia que a extensão do artigo 50 para 31 de janeiro foi confirmado, portanto nos próximos três meses, a nossa condição de não haver um Brexit sem acordo foi atingida", afirmou o líder trabalhista, anunciando que irá lançar a "mais ambiciosa e radical campanha" que o Reino Unido "já viu".O Partido Trabalhista absteve-se ontem quando o Governo de Boris Johnson pediu ao Parlamento para marcar eleições antecipadas. O pedido acabou por ser chumbado por não ter uma maioria de dois terços.