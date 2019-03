Tiroteio na Holanda faz vários feridos

A polícia holandesa deu conta de um tiroteio na Holanda que resultou em vários feridos. O tiroteio teve lugar na cidade Utrecht, segundo fontes policiais citadas pela Reuters.



Os passageiros seguiam num elétrico, de acordo com as autoridades holandesas.



No local estão já unidades anti-terrorismo e helicópteros para transportar os feridos, informa a polícia de Utrecht através da rede social Twitter.





Melding schietincident #24oktoberplein in Utrecht was om 10.45 uur. Het gaat om een schietincident in een tram. Meerdere traumaheli's zijn ingezet om hulp te verlenen. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019











Em atualização