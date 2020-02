Tiroteio na Alemanha faz oito mortos. Suspeitos estão em fuga

Testemunhas dizem o segundo tiroteio ocorreu num outro bar bar em Kurt-Schumacher-Platz, uma praça central no distrito de Kesselstad de Hanau.

Um tiroteio na cidade de Hanau, no oeste da Alemanha, fez esta quarta-feira pelo menos oito mortos e e deixou cinco pessoas feridas, avança o jornal alemão Bild.O tiroteio decorreu em dois bares de cachimbos de água (shishas), no centro da cidade que tem cerca de 100 mil pessoas.Os suspeitos encontram-se em fuga, avançam os meios de comunicação locais. A polícia cercou as imediações de ambos os locais.Em atualização