Tiroteio na Alemanha faz vários feridos

Um tiroteio em Rot am See, na Alemanha, fez vários feridos. As autoridades informam que pode haver mortos.

Um suspeito já foi detido.

??POLIZEIEINSATZ??

Die Polizei und die Rettungdienste sind derzeit mit starken Kräften in #RotAmSee im Einsatz. pic.twitter.com/j6Fb0fHH15 — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

Segundo as autoridades, o tiroteio que começou às 12h45 locais, perto da estação de comboios de Rot am See, terá sido motivado por "motivos pessoais" e não parece haver outros atiradores envolvidos no incidente que não o detido.