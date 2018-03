As autoridades estão a cercar um supermercado da cadeia Super U em Trèbes, na zona de Aude, no sul de França, onde ocorreu um tiroteio pelas 11h00 locais (10h00 de Lisboa) e estão sequestrados vários reféns, avança a AFP.



Segundo a perfeitura de Aude, um homem terá entrado no supermercado, perto da cidade de Carcassonne, e começou aos tiros.



O homem terá dito que pertence ao Daesh.



As autoridades estão a evacuar a zona e a montar um perímetro de segurança.



O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, já considerou a "situação muito séria."

[OPERATION POLICE]

?? Opération en cours secteur Super U Trèbes.

Secteur interdit ??

Merci de faciliter l'accès aux forces de l'ordre. — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) March 23, 2018



A AFP refere ainda um segundo tiroteio onde terá ficado ferido um polícia, mas as autoridades não estão a relacionar os dois incidentes.