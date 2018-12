A primeira-ministra britânica conseguiu votos suficientes para se manter à frente do partido conservador.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, conseguiu votos suficientes para se manter à frente do partido na moção de censura a que foi sujeita esta quarta-feira e pode suspirar de alívio durante mais um dia e continuar a negociar o acordo do Brexit.



A primeira-minsitra conseguiu 200 votos positivos dos deputados do seu partido, em 317 votantes. Necessitava apenas de conseguir 158 "sins", para se manter na liderança.



Numa votação em que todos os deputados conservadores participaram, apenas 117 votaram contra a permanência da actual primeira-ministra.



O anúncio foi feito por Sir Graham Brady, um histórico do parlamento britânico e líder do Comité 1922, que organizou esta votação.



A bancada conservadora fica agora impedida de organizar uma nova moção partidária à líder do partido durante, pelo menos, um ano.



"Foi um prazer receber o apoio dos meus colegas"



Num discurso de agradecimento pela confiança depositada em si pelos restantes deputados conservadores, May afirmou: "É um prazer ter recebido o apoio dos meus colegas", disse a primeira-ministra à frente do número 10 de Downing Street.



A líder britânica lembou ainda que amanhã, no Conselho Europeu, vai "procurar ter garantias legais e políticas para acalmar as dúvidas que os deputados britânicos têm" sobre o tema do backstop que tem sido um travão ao divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia.



Corbyn diz que continua na luta



O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, reagiu aos resultados e lembrou que o chumbo da moção a May em nada altera a situação de "caos" que o país atravessa por causa do Brexit.



"A votação desta noite não faz qualquer diferença na vida das pessoas. A primeira-ministra perdeu a sua maioria no Parlamento, o seu Governo está um caos e ela não consegue um acordo para o Brexit que funcione para o país", escreve Corbyn.



Corbyn reforçou ainda que está pronto para substituir a ministra birtânica: "O Labour está pronto para governar".