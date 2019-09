Theresa May quer condecorar condenado por violência doméstica

Instituições contra a violência doméstica e os partidos da oposição criticaram a ex-primeira-ministra britânica Theresa May por escolher Geoffrey Boycott – um dos seus heróis do críquete – para um título de cavaleiro.

A distinção causou controvérsia por causa da condenação de Boycott, em 1998, pela agressão da sua namorada da altura, Margaret Moore, que ficou com hematomas na testa e olhos negros.

Um tribunal francês multou-o em quase seis mil euros e condenou-o a três meses de prisão com pena suspensa. O antigo jogador sempre negou a acusação, dizendo que os ferimentos aconteceram numa queda acidental. Mas o procurador público francês Jean-Yves Duval rejeitou a versão de Boycott, afirmando que os ferimentos eram "absolutamente incompatíveis" com um acidente.

A chefe executiva da instituição britânica Women’s Aid, Adina Claire, disse ao jornal The Guardian: "Celebrar um homem que foi condenado por agressão à sua parceira envia uma mensagem perigosa de que a violência doméstica não é levado a sério como um crime". Em resposta, Boycott afirmou à apresentadora de rádio britânica Martha Kearney, da BBC Radio 4 Today: "Estou-me nas tintas para ela, amor".

Dawn Butler, responsável pelos temas das mulheres e igualdade do Partido Trabalhista (o chamado governo-sombra), disse ao jornal que a honra foi "um insulto às vítimas e sobreviventes da violência doméstica".

Depois das declarações do cavaleiro na rádio, o partido Women’s Equality pediu um "boicote de Boycott". O líder do partido, Mandu Reid, disse ao The Guardian: "O desprezo demonstrado por Boycott no programa destaca precisamente porque é que ele não deve ser celebrado pelo estado britânico ou por ninguém, e porque é que não lhe deve ser dado tempo de antena pelos meios de comunicação social. Colocar homens como ele num pedestal é indefensável e envia uma mensagem de que a violência é normal e aceitável".

Melanie Brown, a ex-Spice Girl nascida em Yorkshire – que acusou o seu ex-marido de violência doméstica – também criticou a decisão no Twitter, dizendo que Boycott foi "uma vergonha para Yorkshire".





Georffrey boycot is a disgrace to Yorkshire,I can nit believe he has been knighted,perpetrators of domestic abuse shouldn't be held up as heroes EVER https://t.co/92W2Vj3pkH