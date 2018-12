Theresa May foi submetida a uma moção de censura proposta pelo seu próprio partido. Antes de iniciar o processo de votação, a primeira-ministra britânica deixou claro que não se iria recandidatar ao cargo de primeira-ministra.

Os deputados foram chamados a responder à pergunta "Tem confiança na liderança de Theresa May à frente do partido?" May tem de reunir 159 votos positivos dos 317 deputados conservadores (mais de metade). Os meios de comunicação social britânicos garantem que a actual líder conservadora reúne apoio suficiente.

"Adorava liderar-nos até à próxima eleição, mas percebo que vamos precisar de um novo líder, com novos objectivos para as eleições de 2022", disse. Isto quer dizer que May nunca irá a votos para o Governo, já que entrou para o cargo em substituição de David Cameron.