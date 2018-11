Já foi nomeado o novo ministro para o Brexit. A primeira-ministra britânica, Theresa May, encarregou Stephen Barclay, até agora secretário de Estado da Saúde, de pegar na pasta da saída do Reino Unido da União Europeia, anunciou o Governo.Até ao momento, demitiram-se sete membros do Governo de May, incluindo o ministro do Brexit, Dominic Raab, depois de ser fechado um acordo entre os britânicos e a UE.

Foram ainda nomeados Stephen Hammond para secretário de Estado da Saúde; John Penrose para secretário de Estado da Irlanda do Norte; e ainda Kwasi Kwarteng para ministro adjunto do Brexit.