A primeira-ministra britânica, Theresa May, lembrou que o fim do Brexit está perto. Discurso foi marcado por entrada de May a dançar ao som de Dancing Queen dos Abba.

A primeira-ministra britânica prometeu aos Conservadores, esta quarta-feira, que podem estar prestes a acabar com uma década de austeridade e que depois de passado o Brexit podem começar a preparar o futuro.



Num discurso que fechou a conferência conservadora em Birmingham, a primeira-ministra avisou os seus colegas que se não a apoiassem, as negociações para o Brexit podem descambar: "Se todos nós remarmos em direcções diferentes à procura de uma visão perfeita do Brexit, arriscamo-nos a não ter Brexit nenhum".



A primeira-ministra referiu um plano que "protegeria a união" de todo o Reino Unido baseado num acordo comercial negociado com a União Europeia que foi criticado pelo ex-ministro dos negócios estrangeiros Boris Johnson. Johnson disse mesmo, esta terça-feira, que May estaria a trair o Reino Unido. Johnson apelou ainda que os presentes levassem May a abandonar o seu plano negocial.



May respondeu a Johnson, mas sem o referir por nome: "A liderança está a fazer aquilo que acreditam ser correcto e ter a coragem e determinação de levar uma decisão a bom fim".



A primeira-ministra apontou ainda as atenções para o presente. "Quando assegurarmos um bom acordo do Brexit para a Grã-Bretanha, vamos preparar a nossa abordagem para o futuro", disse, May, deixando ainda palavras para os britânicos e para o esforço empreendido na última década: "Uma semana depois do crash financeiro, as pessoas precisam de saber que a austeridade a que foram levadas acabou e que o seu esforço compensou. Os britânicos têm de saber que o fim está à vista".



A participação de May foi ainda marcada pela forma como entrou em palco, dançando ao som de Dancing Queen dos Abba, como se pode ver no vídeo abaixo.