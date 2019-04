Para Theresa May, a única forma de conseguir o Brexit passa por negociar a oposição para que o Parlamento britânico possa aprovar um novo acordo. O contrário leva ao "risco de o Reino Unido nunca sair" da União Europeia, advertiu a primeira-ministra.

"Quanto mais tempo isso levar, maior é o risco de o Reino Unido nunca sair. O que significaria deixar que o Brexit pelo qual o povo britânico votou se escape por entre os dedos", frisou, numa mensagem divulgada no sábado à noite."Não vou aceitar isso. É fundamental concretizarmos o que as pessoas decidiram pelo voto e, para isso, temos de conseguir um acordo", garantiu.

Na sexta-feira, a política britânica pediu aos 27 Estados-membros da UE um novo adiamento da data de saída do Reino Unido de dia 12 de abril para dia 30 de junho, algo que muitos líderes europeus já recusaram.

Interiormente, May iniciou as conversações com o Partido Trabalhista para chegar a um compromisso que permita aprovar um novo acordo do Brexit, depois do acordo negociado com Bruxelas já ter sido chumbado três vezes seguidas na Câmara dos Comuns. Os partidos deviam chegar a um consenso, apesar de já concordarem em diversas áreas, como "acabar com a livre circulação" de pessoas, "sair com um bom acordo" e "proteger os postos de trabalho"."Estas são as bases para chegar a um compromisso com o qual possamos obter uma maioria no Parlamento, a única forma de materializar o Brexit", escreveu a inglesa no comunicado.

As negociações goradas já valeram críticas a Theresa May dentro do seu Partido Conservador: um grupo de eleitos municipais conservadores subscreveu uma carta que os eleitores não aceitam o rumo que o Brexit está a tomar e avisa que "o apoio ao partido está em queda livre".