Capa n.º 744

Seriam sinais de desconforto? A tímida Theresa May apertou as mãos junto à cintura. Caminhou para a frente e para trás, num esforço para encarar a audiência – um conjunto de empregados de uma fábrica de engenharia de Newcastle – antes de responder à pergunta de um deles: o que faz para ultrapassar o facto de ter uma das profissões mais stressantes do mundo? Deu uma gargalhada e depois vários "hum... hum..." de hesitação: "Caminho com o meu marido. Gosto muito de cozinhar – o que tem a vantagem de ainda poder comer. Passo muito tempo a ver livros de cozinha. E... conhecem? Vejo a série norte-americana NCIS."Ora, o episódio de excepcional exposição aos cidadãos da primeira-ministra britânica (e agora principal responsável pela negociação das condições da saída do Reino Unido da União Europeia) é de muitas formas revelador da sua personalidade.