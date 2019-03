Enquanto a polícia holandesa inicia a caça ao homem que disparou contra os passageiros de um elétrico na cidade de Urecht, na Holanda, começam a chegar os primeiros relatos das testemunhas que estiveram no local.

Alguns passageiros contam que tiveram de partir os vidros do transporte para conseguir fugir: "Um homem entrou numa carruagem e começou a disparar. O condutor do elétrico não conseguiu abrir imediatamente as portas, mas alguns passageiros partiram os vidros das janelas e foi assim que conseguiram escapar", adianta o site de notícias holandês NU.nl, citado pela SIC Notícias. Outros dão conta que o homem entrou no elétrico e começou a disparar indiscriminadamente.

"O condutor não abriu as portas de imediato. Dois rapazes perto de mim deram um pontapé contra a janela, e eu fugi lá para fora. Mais pessoas fizeram isso", acrescenta outra vítima sobre o ataque ocorrido esta segunda-feira.





I was next to the hospital after getting out of school and I've never heard so many ambulances at once. The getaway car was spotted at my bfs school, theres constant police and helicopters and everything is on lockdown. I'm rly scared. Stay safe everyone n stay inside. #Utrecht