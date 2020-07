Testemunha chave de caso de jornalista morta em Malta encontrada com ferimentos

O maltês que admitiu ter servido como intermediário no assassinato da jornalista Daphne Caruana Galizia foi admitido no hospital com sinais de múltiplas facadas no pescoço, tronco e pulsos horas antes de ser chamado para testemunhar no caso. Autoridades dizem que ferimentos de Melvin Theuma foram autoinfligidas.O antigo taxista foi encontrado ensanguentado em casa esta terça-feira à noite e foi levado para o hospital para ser operado. Autoridades revelaram à imprensa que o homem está estável.Melvin Theuma recebeu um perdão presidencial pelos seus crimes em troca dos nomes de quem mandou assassinar a mulher. Theuma foi preso na investigação a um esquema de lavagem de dinheiro, e é suspeito de se ter envolvido com as pessoas que conseguiram os explosivos colocados debaixo do carro de Caruana Galizia. A explosão levou à morte da jornalista em outubro de 2017.Caruana Galizia era conhecida por divulgar os casos de corrupção na elite política e empresarial de Malta. Morreu aos 53 anos. A jornalista investigava na altura da morte vários políticos malteses, incluindo o primeiro-ministro e a mulher, no âmbito dos "Papéis do Panamá", que mostraram como centenas de políticos, empresários e celebridades utilizaram paraísos fiscais para evasão fiscal, lavagem de dinheiro e transações ilegais.A polícia de Malta deteve dez pessoas no âmbito da investigação ao assassinato da jornalista Daphne Caruana Galizia. Yorgen Fenech, um dos homens mais ricos de Malta, foi acusado de cumplicidade no homicídio da jornalista.Fenech deu-se como inocente na acusação de cumplicidade no homicídio e outras acusações relacionadas com o caso, como participação em gangue e conspiração para causar uma explosão, relata a Reuters.O empresário de 38 anos foi levado a tribunal quase dois anos depois de três homens terem sido acusados de fazer explodir a bomba que matou Caruana Galizia a 16 de outubro de 2017. Os três suspeitos deram-se como inocentes e aguardam julgamento. "A verdade surgirá", afirmou Fenech aos jornalistas.Três homens foram formalmente acusados do homicídio da jornalista.