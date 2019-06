A Europa está em alerta com uma onda de calor que vai afetar a zona central do continente, causada por uma massa de ar quente provinda do deserto do Saara. As temperaturas poderão exceder as máximas alguma vez sentidas nestas regiões no mês de junho.

Os países mais afetados pela vaga de calor serão a França, Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, República Checa, Luxemburgo, Holanda e Suíça, que estão em alerta laranja.

Em França, esperam-se máximas de 45º C já esta sexta-feira, dia 28 de junho, nas cidades de Nimes e Carpentras. "As últimas previsões não deixam espaço para dúvidas: dirigimo-nos para um novo recorde nacional", comentou Guillaume Woznica, um meteorologista francês, no Twitter, a partir de uma previsão da agência Météo-France.

Nesta época, a temperatura mais alta regista em França foi de 41,5º C, em junho de 2013, numa outra vaga de calor. No país, a mais alta foi 44,1º C, em agosto do mesmo ano.

O ministro francês da Saúde, Agnès Buzyn, garantiu que o país está mais bem preparado para enfrentar esta onda de calor do que a de 2013, durante a qual morreram 15 mil pessoas. "Os nossos alertas estão mais eficientes", disse.





[#Canicule] Des risques existent pour votre santé, adoptez les bons réflexes.



Consultez nos conseils et informations sur : https://t.co/qAfiTZAr3J pic.twitter.com/nQdIrp0ntC — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) 24 de junho de 2019

Em 2013, também Portugal bateu recordes com a Amareleja a chegar aos 47,3º C.

Stefan Rahmstorf, do Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), indica no Twitter que a Alemanha "vai a caminho de bater o recorde (de temperatura) de junho passado por 2º C".





As altas temperaturas são explicadas pela massa de ar quente referida, juntamente com uma depressão que parou por cima do Oceano Atlântico, a noroeste da Península Ibérica. O vento, que sopra em direção nordeste, tem afastado a massa de ar quente do Atlântico, onde esta podia desvanecer, provocando assim a onda de calor.

Portugal será um dos poucos países que não será afetado pela onda de calor, devido ao anticiclone dos Açores que tem afastado as temperaturas de verão, com chuvas no início desta semana. Só a partir desta quinta-feira é que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que as temperaturas comecem a aumentar.

Rahmstorf, pelo comunicado do PIK, alerta que esta vaga de calor vai de acordo com as alterações climáticas previstas pela ciência. "Os dados sobre o clima mostram que as vagas de calor, assim como outros fenómenos climáticos extremos, estão a aumentar nas recentes décadas. Os verões mais quentes na Europa desde o ano 1500 ocorreram todos desde o virar do último século: 2018, 2010, 2003, 2016 e 2002", refere.





A gauche carte des températures à 1500m prévues par GFS. A droite le cri de Munch.

Jamais vu ça en 15 que je regarde des cartes météo #canicule pic.twitter.com/RIJTXiCUh1 — Ruben H (@korben_meteo) 20 de junho de 2019