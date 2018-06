Um táxi avançou sobre a multidão numa praça no centro de Moscovo, na Rússia, este sábado. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas e procuraram assistência médica após o incidente, segundo a agência TASS.A polícia de Moscovo indica que provavelmente, o condutor do táxi perdeu o controlo do veículo, cita a Reuters. Tinha uma carta de condução da República do Quirguistão. Contudo, o jornal The Sun avança que o condutor tentou fugir e acabou detido pelas autoridades. Alegou não ter atropelado ninguém de propósito.Não se registam mortos.O jornal The Sun indica que entre os feridos, figuram adeptos da selecção do México, que joga contra a Alemanha amanhã, domingo.