Tancos na Grécia? Armas desapareceram de base naval

Foi lançada uma investigação na Grécia depois de ter sido revelado que estavam em falta várias armas de um estaleiro naval na ilha de Leros, revelou um porta-voz do governo liderado por Kyriákos Mitsotákis, esta quarta-feira, numa situação que contém semelhanças ao que terá acontecido em Tancos no verão de 2017.Entre o material em falta contam-se armas anti-tanques, munições e granadas. Estes instrumentos bélicos estavam guardados num armazém na base naval e os responsáveis só deram conta do desaparecimento esta semana, afirmaram as autoridades gregas citadas pela Reuters. A útlima vistoria a este material foi feita no ano passado, explicou o porta-voz do Governo Stelios Petsas, que disse ainda que o material terá sido levado gradualmente ao longo do tempo."Maior parte das pistas apontam para que o material tenha sido levado entre janeiro de 2019 e este verão", continuou Petsas.O caso está a ser investigado pela unidade anti-terrorista grega.No verão de 2017 foi descoberto que dezenas de materiais bélicos - entre eles granadas, incluindo antitanque, explosivos de plástico e uma grande quantidade de munições - haviam sido roubados dos paióis de Santa Margarida, em Tancos. O material foi encontrado meses depois num descampado na região da Chamusca, a 20 quilómetros de Tancos.O caso está ainda a ser investigado, mas já levou à demissão do ministro da Defesa aquando da descoberta do roubo das armas, Azeredo Lopes, que foi substituído por João Gomes Cravinho.O processo de recuperação do material militar levou a uma investigação judicial, por suspeitas de associação criminosa, tráfico de armas e terrorismo no furto do armamento e durante a qual foram detidos o agora ex-diretor da PJM Luís Vieira e o antigo porta-voz da PJM Vasco Brazão e três militares da GNR, num total de oito militares.O processo está ainda a decorrer em tribunal, sendo Azeredo Lopes um dos arguidos e que está proibido de contactar com os outros arguidos, com o seu ex-chefe de gabinete e com o antigo chefe de Estado Maior do Exército, general Rovisco Duarte.