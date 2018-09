Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, os dois suspeitos do envenenamento dos Skripal em solo britânico, deram uma entrevista na Rússia sobre o caso. Negaram qualquer envolvimento: são amantes... da catedral da cidade.

Os nomes Alexander Petrov e Ruslan Boshirov tornaram-se famosos na passada semana, quando foram nomeados os suspeitos do ataque ao antigo espião russo Sergei Skripal e à filha Yulia. O Reino Unido defende que os nomes são falsos, mas os dois homens que terão envenenado os Skripal são bem reais: os próprios provaram isso mesmo numa entrevista ao canal Russia Today.



Na televisão, os dois homens negaram qualquer envolvimento no envenenamento dos Skripal. Viajaram até Salisbury para ver a catedral da cidade, como simples turistas: "Os nossos amigos sugeriam-nos há muito tempo que visitássemos esta cidade lindíssima", alegaram.



O governo britânico, que os indicou como suspeitos do ataque com Novichok a Sergei e Yulia Skripal, considerou já a entrevista "um insulto à inteligência do público" e que as alegações são "mentiras e fabricações descaradas". Para o Reino Unido, a Rússia respondeu ao caso "com desprezo".



Durante 25 minutos, Petrov e Boshirov partilharam na televisão alguns detalhes da visita a Salisbury. Os dois estavam bastante nervosos, mas contaram que tinham ido à cidade por causa da catedral: "É famosa não só na Europa, mas em todo o mundo". "É famosa pelo seu pináculo de 123 metros, pelo seu relógio, o primeiro do seu género alguma vez criado no mundo, que ainda está a trabalhar", elencaram. E como foram parar à casa dos Skripal? Por mero acaso: "Talvez nos tenhamos aproximado da casa, mas não sabíamos onde ficava."



"Chegámos a Salisbury no dia 3 de Março e tentámos andar pela cidade, mas só o conseguimos fazer durante meia hora porque estava tudo coberto de neve", relatou Petrov. Então voltaram no dia 4, para ver as atracções turísticas. "Queríamos apreciar o estilo gótico inglês", frisou. "Ninguém mostra essa parte", lamentou, referindo-se às imagens de videovigilância que os captaram em estações de comboio.



Quando confrontados com o pequeno frasco de perfume em que as autoridades dizem ter sido transportado o agente nervoso, estranharam. "É estranho que homens decentes tenham frascos de perfume de mulher. Os seguranças vêem tudo no aeroporto, seguramente questionariam a causa de dois homens terem perfume de mulher na bagagem. Não era nosso", afirmou Boshirov.



A jornalista russa questionou os homens, de forma indirecta, sobre a natureza da sua relação porque eram vistos sempre juntos. Seriam um casal? Ambos preferiram não responder. Mais tarde, a jornalista escreveu no Twitter: "Eles não se atiraram a mim."