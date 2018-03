No segundo dia do julgamento, o inventor dinamarquês, Peter Madsen, acusado de ter assassinado a jornalista sueca, Kim Wall, no seu submarino admitiu que ao decapitar a cabeça da vítima lembrou-se do filme Se7en - Sete Pecados Mortais, onde o protagonista, Brad Pitt, recebe a cabeça da mulher numa caixa de cartão.

Peter Madsen, de 47 anos, é acusado de ter assassinado Kim Wall, de 30, para satisfazer as suas fantasias sexuais violentas e ter desmembrado o corpo da jornalista, que se tinha deslocado até ao seu submarino para realizar uma entrevista.

O dinamarquês garante, no entanto, que a jornalista morreu asfixiada por fumos tóxicos que encheram o submarino após uma avaria e que a decisão de a desmembrar terá sido fruto de um surto psicótico. A serra que usou tinha sido levada para o submarino para construir prateleiras, explicou em tribunal.



Já a acusação defende que Peter Madsen amarrou a jornalista, espancou-a e esfaqueou-a na zona genital. A autópsia não conseguiu determinar a causa da morte, uma vez que o corpo desmembrado da jornalista foi encontrado ao fim de vários dias na Baía de Koge, em Copenhaga.

Durante o julgamento, o dinamarquês contou que usou uma chave de fendas de 50 centímetros afiada para espetar partes do corpo da jornalista e de ter visto um filme animado russo em que se vê uma mulher a ser decapitada.

Admitiu ainda ter tido um interesse especial pelo mais famoso assassino em série dinamarquês, Marcel Lychau Hansen, condenado a pena perpétua em 2011 pelo homicídio de duas mulheres e a violação de seis.

O arguido admitiu também ter esfaqueado o tronco da jornalista para que este afundasse no lago de Copenhaga. "Não houve nada de sexual o facto de eu ter esfaqueado a vagina dela. Compreendo que possam entender dessa forma, mas não foi nada sexual para mim", disse em tribunal.

Peter Madsen deverá ser sentenciado no dia 25 de Abril.