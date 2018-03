As autoridades francesas evacuaram um supermercado Carrefour Market, em Pontorson, no sul da região da Mancha, hoje pelas 11h00 locais, depois do gerente da loja ter recebido uma ameaça de bomba.

Uma equipa de minas e armadilhas está no local para verificar a veracidade da ameaça.

No passado dia 23 de Março, um homem matou quatro pessoas durante um sequestro no Supermercado U, em Trèbes, França.