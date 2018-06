Uma cadeia de supermercados britânica, a Morrisons, está a recuperar uma tradição do passado e a reembalar frutas e vegetais em sacos de papel, deixando para trás o plástico.A iniciativa foi apresentada esta segunda-feira, garante o Guardian , em todas as 493 lojas da empresa. Os sacos de papel são feitos de material 100% reciclado e reciclável e têm uma película transparente feita de paper para que os clientes consigam ver o que está no interior.Esta ideia surgiu devido à crescente preocupação com o meio ambiente, muito especialmente com o volume de lixo que é produzido em material descartável.A empresa pretende que esta seja uma das primeiras iniciativas do género para evitar a utilização cada vez mais recorrente de plástico usado apenas uma vez."Ouvimos as preocupações dos nossos clientes acerca da utilização de sacos de plástico para frutas e vegetais e é por isso que estamos a trazer os sacos de papel de volta", garante a empresa.Para além disso, os clientes podem, inclusive, trazer os seus próprios recipientes para transportar carne e peixe, numa medida que está a ser incentivada pela Morrisons.