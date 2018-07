A Suécia vê-se a braços com uma quantidade anormal de incêndios, tendo já pedido aos parceiros da União Europeia para enviarem meios humanos e materiais para combaterem os fogos e ajudar na retirada das populações de quatro comunidades. Ao todo são mais de 60 incêndios a afectar o território sueco.Já tiveram de ser retiradas centenas de pessoas das suas casas, ameaçadas pelo fogo. Aquelas que vivem em áreas ameaçadas e que não receberam a ordem de evacuar devem manter-se dentro das habitações e com as janelas fechadas para evitar a inalação de fumo.Os incêndios chegaram mesmo já ao Circulo Polar Árctico e várias ligações de comboios foram interrompidas devido aos incêndios.A Noruega já enviou seis helicópteros de combate a incêndios e a Itália dois Canadair CL-415s, oferecendo a ajuda que em 2017 foi requisitada por Portugal, enquanto o centro do país era severamente fustigado pelas chamas, tendo mesmo morrido mais de uma centena de pessoas em Junho e Outubro.

"Este é, definitivamente, o pior ano nos tempos mais recentes no que diz respeito a incêndios florestais. Temos fogos todos os anos, mas 2018 está a ser excessivo", adiantou ao The Guardian Mike Peacock, um investigador e residente na região de Uppsala, a norte de Estocolmo, onde se verifica uma ausência de precipitação há mais de duas semanas.



Nos próximos dias as temperaturas vão manter-se pelos 30 graus.

Esta situação a nível europeu contrasta com o que havia acontecido anteriormente. Em anos passados, o sul europeu foi alvo de severos incêndios, mas em 2018 têm sido os países a norte os mais fustigados pelas chamas.Em Portugal, entre 1 de Janeiro e 15 de Julho, verificou-se o segundo nível mais baixo de área ardida da última década. Já o número total de incêndios é o quarto mais baixo durante o mesmo período. Segundo os dados oficiais, registaram-se nesse período 6.035 fogos que consumiram 5.327 hectares, quando em 2017 já tinham sido queimados 74.895.Responsáveis da União Europeia recordam que está a assistir-se cada vez mais a anos atípicos no que diz respeito aos incêndios que tradicionalmente atingiam a zona dos países do sul da Europa, mas que agora estão a surgir em zonas e em períodos inesperados.