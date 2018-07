Pelo menos 79 pessoas morreram nos incêndiso selvagens que lavram perto de Atenas, a capital grega, desde segunda-feira.

A informação foi avançada por uma brigada de bombeiros aos jornalistas no local esta quarta-feira de manhã, citada pela Reuters.



Há ainda 187 pessoas feridas, entre as quais 23 crianças. Ainda não se sabe quantas pessoas estão desaparecidas.



Este é o incêndio mais mortífero na Grécia nos últimos anos depois de, em 2007, 70 pessoas terem morrido na região sul do Peloponeso.





Só na aldeia costeira de Mati, a

chefe da Cruz Vermelha da Grécia, esta terça-feira.



O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, decretou três dias de luto nacional na Grécia com o objectivo de homenagear as mais de 60 vítimas mortais dos incêndios que estão a lavrar no país.

Perante a catástrofe, o primeiro-ministro, António Costa, transmitiu ao seu homólogo grego uma mensagem de condolências pelas vítimas mortais dos incêndios na Grécia e manifestou a disponibilidade de Portugal para auxiliar no combate aos fogos.



O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou que Portugal vai enviar 50 elementos da Força Especial de Bombeiros (FEB) para ajudar a combater os incêndios na Grécia. Eduardo Cabrita adiantou que será disponibilizado apoio terrestre, tal como as autoridades gregas solicitaram ao Mecanismo Europeu de Protecção Civil.



A Associação Natureza Portugal transmitiu, esta terça-feira, solidariedade para com os gregos, perante os incêndios devastadores que já causaram 60 mortos, alertando que os fogos se tornaram uma emergência civil para o Mediterrâneo e é necessário apostar na prevenção.

A ANP|WWF ressalva que a trágica situação da Grécia confirma que "os incêndios do século XXI se tornaram uma emergência civil para os países do Mediterrâneo" e recorda os grandes fogos de 2017 em Portugal e regiões da Galiza, que provocaram mais de 100 mortos.



cerca de 30 quilómetros de Atenas, as chamas encurralaram dezenas de pessoas que tentavam fugir. Pelo menos 74 pessoas morreram – das quais 26 foram encontradas abraçadas perto da praia. "Tentaram encontrar um caminho de fuga mas, infelizmente, estas pessoas e os seus filhos não o conseguiram fazer a tempo", disse o