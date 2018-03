Depois de apoiar a extrema-direita em Itália, Steve Bannon, o ex-conselheiro do presidente norte-americano Donald Trump, vai discursar este fim-de-semana em Paris no congresso do partido de extrema-direita francês, Frente Nacional.

O convite foi feito pela líder, Marine Le Pen, que depois da sua derrota nas presidenciais do ano passado, tem enfrentado oposição para a sua proposta de mudança de nome do partido para alargar o eleitorado alvo.

A Frente Nacional foi fundada pelo pai de Marine Le Pen, nos anos 70, e há quem considere uma traição alterar o nome do partido. O novo nome será revelado e votado amanhã.

"Bem-vindo Steve Bannon que irá dirigir-se à Frente Nacional amanhã no nosso congresso e irá reunir-se com Marine Le Pen. O povo está a acordar e a tomar nas mãos o seu destino", escreveu no Twitter, o presidente adjunto do partido, Louis Aliot.