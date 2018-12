"A pessoa tinha estado a lutar pela sua vida", disse o porta-voz da procuradoria francesa.

O gabinete do procurador francês confirmou a morte de uma quarta vítima em Estrasburgo, na sequência do tiroteio num mercado de Natal, na passada terça-feira.



"A pessoa tinha estado a lutar pela sua vida", disse o porta-voz da procuradoria.



O atirador, Cherif Chekatt, morreu esta quinta-feira, às mãos da polícia.



O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou, esta quinta-feira, o ataque, afirmando que Cherif Chekatt era um soldado do grupo. A reivindicação surgiu pouco depois do autor do atentado ter sido abatido pelas autoridades francesas no interior de um armazém no número 74 da rua Lazaret, no sul de Neudorf, em Estrasburgo, local onde a polícia francesa conduziu uma operação para capturar o atirador esta tarde.