O vulcão italiano entrou em erupção no dia 24 de Dezembro. Desde então foram registados 130 sismos no Monte Etna, o mais potente de todos com 4,8 de intensidade na escala de Richter.

Dez pessoas ficaram feridas na sequência de um sismo de magnitude 4,8 que atingiu aa Sicília, em Itália, esta quarta-feira. O sismo foi registado em torno do Monte Etna, o vulcão mais activo do continente europeu.

Os ferimentos registados não foram graves, avançam as autoridades italianas, citadas por diversos meios de comunicação social daquele país, mas há sérios danos em edifícios causados pelo mais forte abalo desde que o Etna entrou em erupção, esta segunda-feira, 24 de Dezembro.

A zona de Fleri, perto de Catania, é a mais afectada e o troço que liga Catania a Messia está neste momento cortado devido a estragos provocados no asfalto pelos sucessivos abalos sísmicos. Desde a véspera de Natal foram registados centenas de abalos sísmicos, sendo que o desta quarta-feira foi o mais grave, com 4,8 pontos na escala de Richter. Ao todo foram já registados mais de 130 movimentações do solo.



Vídeos mostram imagens da destruição causada pelo sismo nas residências de alguns habitantes.





4.8-magnitude earthquake hits Sicily



The earthquake hit the area around Mount Etna on Wednesday, causing some damage to buildings and injuring four people, Italian officials said. pic.twitter.com/eKIzumdl6O — EHA News (@eha_news) December 26, 2018







Este novo sismo foi verificado às 3h19 locais, (2h19 em Portugal Continental) e os serviços de socorro apressaram a população a abandonar rapidamente as suas residências e encaminharam os moradores para locais seguros.

A erupção vulcânica mais recente na Europa

Esta segunda-feira, o Etna entrou em erupção, expelindo uma grande nuvem de fumo. As aldeias próximas do vulcão cobriram as aldeias mais próximas e os voos com partidas e chegadas ao aeroporto de Catânia tiveram de ser cancelados ou desviados.

Do alto dos seus 3.350 metros de altitude – é um dos maiores vulcões do mundo -, o Etna entra várias vezes em erupção, embora raramente represente um perigo para as populações vizinhas.











Cerca de 300 mil pessoas habitam na Catania.

O Etna produz cerca de sete milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO2) e dióxido de enxofre (SO2) anualmente. Em 2011, a sua última grande erupção, o maior vulcão europeu expeliu cerca de 70 milhões de toneladas de lava.