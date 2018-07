Depois de Corinna zu Sayn-Wittgenstein ter revelado, numa conversa gravada pelo ex-comissário José Villarejo, que o rei emérito de Espanha a usou como testa-de-ferro para esconder diversas propriedades no estrangeiro, contas na Suíça e outros elementos patrimoniais, 84 deputados avançaram com o pedido de uma comissão de inquérito sobre os delitos que D. Juan Carlos I terá alegadamente cometido durante e após o seu reinado como rei de Espanha. Os partidos e coligações Em Comum-Podemos (ERC), Partido Democrata Europeu Catalão (PDeCAT), Compromís e Bildu, com apoio do Partido Nacionalista Basco (PNV), subscreveram a solicitação. Para esta acção ser aprovada, eram precisas 74 assinaturas.

Alberto Garzón, coordenador da Esquerda Unida (IU, sigla em Espanhol), foi o primeiro a sugerir que a Câmara Baixa investigasse este assunto, seguido pelo Rafa Mayoral, secretário da Sociedade Civil e Movimento Popular de Podemos, e pelo deputado Joan Mena do ERC.

O pedido foi aceite e a Audiência Nacional, o tribunal espanhol que julga assuntos de estado e casos graves, abriu uma investigação sobre o conteúdo das gravações feitas secretamente por Villarejo e as possíveis irregularidades cometidas por D. Juan Carlos I de Borbón, pai do rei Felipe VI.

O juiz atribuído ao caso, Diego de Egea, considerou que havia indícios suficientemente fortes para instituir a abertura de um inquérito às acções do rei emérito – algo que já não é propriamente novo na situação política de Espanha depois do caso de Iñaki Urdangarin, genro de D. Juan Carlos I e condenado por corrupção em 2018.

No início de Julho, o El País publicou um artigo sobre as gravações de Corinna zu Sayn-Wittgenstein em 2015, onde esta conta que o antigo rei de Espanha passou propriedades em Marrocos e outros locais no estrangeiro, e contas na Suíça para o seu nome, de forma a evitar ter de declará-las ao fisco espanhol e pagar os respectivos impostos. Como Sayn-Wittgenstein vivia na altura no Mónaco, onde não é necessário declarar publicamente património, o rei emérito conseguia escapar a estas despesas. Nos áudios, a ex-amante do rei emérito conta também que este cobrou para mediar a construção do comboio de alta velocidade em Meca, Arábia Saudita, num negócio que envolveu doze empresas espanholas.

Nesta altura, D. Juan Carlos I exigiu o seu património de volta, mas Corinna recusou-se com medo de estar a cometer um crime de branqueamento, confessando, nas gravações, que estava a viver "um pesadelo".

José Villarejo está a ser alvo de investigação no processo Tándem e encontra-se preso preventivamente desde Novembro e 2017 por suspeitas de branqueamento e organização criminosa. As gravações, que envolvem não só Corinna, mas também outras figuras políticas de Espanha, foram encontradas durante buscas policiais na sua residência e até agora não se sabe por que motivos o ex-comissário sentiu necessidade de gravar as suas conversas, suspeitando-se que o tenha feito para adquirir vantagem sobre os escutados ou para suborná-los.

As nuances legais do possível processo

A questão determinante prende-se com a dúvida se Juan Carlos I pode ser ou não julgado pelos alegados crimes que cometeu, caso as afirmações de Corinna sejam comprovadas. A resposta não é evidente, uma vez que a situação do ex-rei de Espanha tem algumas nuances legais: em primeiro lugar, a questão do estatuto judicial do rei na altura dos alegados delitos e presentemente; em segundo lugar, a necessidade de determinar se as irregularidades foram cometidas antes ou depois de dia 2 de Junho de 2014 – data em que D. Juan Carlos I abdicou do trono em favor do seu filho, D. Filipe VI. As respostas a estas perguntas determinarão como o rei poderá ser julgado em Espanha.

A mesma pergunta foi colocada à ministra da Justiça espanhola, Dolores Delgado. "O rei emérito tem aforamiento, mas não tem inviolabilidade", respondeu. Ou seja, D. Juan Carlos I mantém o privilégio judicial de aforamiento, uma imunidade política atribuída em Espanha que garante que altos representantes políticos não possam ser julgados por tribunais "normais", mas apenas pelo Supremo Tribunal de Espanha. Com este estatuto obtido desde o dia da sua abdicação, o rei emérito também não pode ser chamado ao Parlamento para ser ouvido e só pode ser julgado na instância judicial referida, caso seja formado um processo.

A complexidade da situação piora com o facto de ter de ser determinado se os delitos que D. Juan Carlos I executou ocorreram antes ou depois de dia 2 de Junho de 2014, uma vez que até esse dia o ex-rei tinha o estatuto jurídico de inviolabilidade, previsto no artigo n.º 56.3 da Constituição Espanhola – uma prerrogativa agora gozada pelo actual rei do país vizinho.





Artigo n.º 56.3 da Constituição Espanhola

"A inviolabilidade supõe a irresponsabilidade penal de quaisquer crimes que possam ser usados para abrir um processo sobre actos constitutivos de delitos", garante Elviro Aranda, professor da Universidade Carlos III de Madrid e constitucionalista, esclarecendo que Juan Carlos não pode ser criminalizado por possíveis delitos que tenha cometido durante a ocupação do cargo de rei de Espanha, uma vez que a lei não tem um carácter retroactivo.

Resta ainda apurar se os presumíveis actos ilegais do rei emérito da coroa espanhola foram realizados fora do âmbito do cargo de chefe de estado de Espanha, o que pode colocar em causa a referida inviolabilidade durante esse período. Esta "subtileza" judicial é, porém, difícil de provar em tribunal devido à rigorosidade do privilégio jurídico previsto na Constituição espanhola.

Se se comprovar que D. Juan Carlos I é culpado dos crimes de corrupção, suborno e branqueamento de capitais, este só poderá ser julgado caso as irregularidades tenham sido realizadas após o fim do seu mandato como rei de Espanha e apenas pelo Tribunal Supremo de Espanha.



Deputados das Cortes Gerais acusam o rei emérito de branqueamento

"Tudo indica que Juan Carlos de Borbón organizou uma estrutura completamente escondida da Agência Tributária de Espanha com o objectivo de branquear e evadir capitais de procedência duvidosa", lê-se no documento entregue pelos deputados com o pedido de investigação às acções do antigo rei, com o nome "Comissão de Investigação Relativa a presumíveis irregularidades cometidas pelo ex-chefe de Estado, D. Juan Carlos".

A petição destaca as possíveis "aquisições irregulares de propriedades no estrangeiro", "contas declaradas na Suíça" e as "possíveis comissões ilegalmente recebidas por mediação de contratos no estrangeiro", baseadas nas declarações proferidas por Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Os pretendem a que comissão de investigação possivelmente criada apure as "responsabilidades políticas e éticas" por "actividades criminosas realizadas durante anos graças ao ‘manto’ de impunidade que a Constituição fornece ao chefe de estado".