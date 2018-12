A Catalunha acordou esta sexta-feira sob uma chuva de protestos por parte de grupos separatistas que, em protesto contra uma reunião do Conselho de Ministros espanhol, cortaram auto-estradas que ligam a Comunidade Autónoma a Madrid e França, e outras estradas importantes da capital catalã.

As publicações espanholas transmitiram imagens em directo de manhã que mostravam dezenas de pessoas com bandeiras de grupos independentistas e placas com a inscrição "ministros fora".

Os protestantes juntaram-se na Catalunha no seguimento da reunião do Conselho de Ministros, que começou por volta das 10h em Espanha (9h em Portugal continental) no Palácio da Llotja de Mar, que consideraram ser uma "provocação". Os ministros vão aprovar o aumento do salário mínimo para 900 euros, um acréscimo de 2,25 euros no salário dos funcionários públicos e investimentos em infra-estruturas catalãs, que já estavam a ser discutidas há algum tempo.