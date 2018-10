As autoridades alemãs detiveram seis pessoas suspeitas de formarem um grupo terrorista de extrema-direita intitulado "Revolução de Chemnitz", que agrediu violentamente migrantes e estava a planear ataques contra políticos e funcionários civis, segundo um comunicado da procuradoria alemã.

Um sétimo suspeito, de 31 anos, foi preso num caso separado e acusado de atentado contra a paz pública no dia 14 de Setembro. É o presumível líder do grupo.

O grupo terrorista, com membros com idades entre os 28 e 30 anos, inspirou-se nas manifestações violentas ocorridas na cidade de Chemnitz para dar o nome à organização, ocorridas no final de Agosto deste ano como forma de protesto contra a morte por esfaqueamento de um homem alemão, alegadamente assassinado por um sírio e um iraquiano. Durante os protestos, onde os elementos alegadamente participaram, os participantes perseguiram estrangeiros e fizeram saudações nazis.