Seis pessoas foram detidas na sequência de manifestações contra e pró-independência da Catalunha.

Seis pessoas foram detidas hoje em Barcelona, depois de manifestantes a favor da independência da Catalunha se terem envolvido em confrontos com a polícia. Ao mesmo tempo, centenas de pessoas encheram as ruas pela unidade de Espanha com a Catalunha.



Segundo a Reuters, um grupo de separatistas de cara tapada que foi travado pelas autoridades atirou ovos e pós coloridos à polícia. Criaram-se nuvens coloridas nas ruas que costumam estar repletas de turistas. Também se registaram confrontos entre os manifestantes e os agentes da polícia que usaram bastões.



Ao longo de várias horas, os manifestantes separatistas gritaram "não esquecemos, não perdoamos", ao passo que os unionistas gritaram "longa vida a Espanha".



Registaram-se 14 feridos que receberam tratamento por pequenos ferimentos sofridos nos protestos. Um ano depois do referendo de 1 de Outubro, ainda se sentem tensões na Catalunha.