Seis detidos em Madrid por vender roupa falsificada vinda de Guimarães

Em Madrid, foram confiscados mais de 2.000 peças de roupa e merchandising falsificado com o logotipo da UEFA que iam ser vendidas no final da Liga dos Campeões que se realiza este sábado no estádio Wanda Metropolitano em Madrid entre as equipas britânicas do Tottenham e do Liverpool.



"Os investigadores detetaram que as falsificações eram encomendadas por uma empresa sediada na povoação de 'Colmenar Viejo', nos arredores de Madrid, e importadas da cidade portuguesa de Guimarães, através de empresas de correio expresso", segundo o comunicado das autoridades.

A polícia espanhola anunciou hoje em Madrid a detenção de seis pessoas que se preparavam para vender peças de roupa falsificada importadas de Guimarães, Portugal, durante a final da Liga dos Campeões que se realiza no sábado.Segundo comunicado da Polícia Nacional espanhola, graças aos mecanismos de cooperação policial internacional, também foram apreendidas "quase" 16.000 peças de roupa no distrito português de Braga