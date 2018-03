Os escritórios londrinos da Cambridge Analytica foram hoje alvo de buscas. A empresa está no centro de uma polémica por ter utilizado dados do Facebook para influenciar as eleições norte-americanas.

Segundo a Reuters, cerca de 20 elementos da Autoridade Britânica de Protecção de Dados estiveram na empresa durante a tarde de sexta-feira, dia 23. As buscas só foram concluídas cerca das três da manhã deste sábado. "Vamos agora precisar de avaliar e analisar as provas antes de decidir quais serão os próximos passos e chegar a conclusões", indicou um porta-voz da Autoridade através de um comunicado de imprensa.

Os investigadores viram livros e papéis guardados na sede em New Oxford Street.

Elizabeth Denham, que chefia a Autoridade de Protecção de Dados, avançou com o pedido de mandado depois de ter sido revelado que a Cambridge Analytica recolheu informação privada de 50 milhões de utilizadores do Facebook para apoiar a campanha presidencial de Donald Trump, em 2016.

O Reino Unido está a investigar se o Facebook fez tudo ao seu alcance para proteger os dados.

Congressistas norte-americanos já exigiram que Mark Zuckerberg, fundador da rede social, preste esclarecimentos ao Congresso. No dia 21 de Março, Zuckerberg admitiu que a sua empresa errou no tratamento dos dados dos utilizadores e que seriam implementadas maiores restrições no acesso aos mesmos.